РФ атакувала з шести напрямків: сили ППО збили та подавили понад 200 ворожих дронів за ніч

У ніч на 1 листопада російські війська здійснили одну з масштабних атак дронами по території України. Ворог запустив 223 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.

Станом на 09:30 ранку збито або подавлено 206 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

За даними Повітряних сил, ворог випустив 223 ударні безпілотники типів "Шахед", "Гербера" та інших модифікацій із різних напрямків - Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Обстріли у ніч на 1 листопада

Цієї ночі російська армія також вдарила балістичними ракетами по Миколаєву. Станом на 08:30 - відомо про поранених. Однак інших деталей влада не розкривала.

Також цієї ночі під ударом ворога була Чернігівська область. Там через влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар у Корюківці.

Окрім цього у ніч на суботу, 1 листопада в Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок російської атаки виникла пожежа.