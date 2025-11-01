РФ атаковала с шести направлений: силы ПВО сбили и подавили более 200 вражеских дронов за ночь

В ночь на 1 ноября российские войска совершили одну из масштабных атак дронами по территории Украины. Враг запустил 223 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

По состоянию на 09:30 утра сбито или подавлено 206 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Около 140 из них составляли дроны типа "Шахед".

По данным Воздушных сил, враг выпустил 223 ударных беспилотника типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций с разных направлений - Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Обстрелы в ночь на 1 ноября

Этой ночью российская армия также ударила баллистическими ракетами по Николаеву. По состоянию на 08:30 - известно о раненых. Однако других деталей власти не раскрывали.

Также этой ночью под ударом врага была Черниговская область. Там из-за попадания БпЛА по территории сельхозпредприятия загорелся ангар в Корюковке.

Кроме этого в ночь на субботу, 1 ноября в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате российской атаки возник пожар.