РФ атаковала с шести направлений: силы ПВО сбили и подавили более 200 вражеских дронов за ночь
В ночь на 1 ноября российские войска совершили одну из масштабных атак дронами по территории Украины. Враг запустил 223 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
По данным Воздушных сил, враг выпустил 223 ударных беспилотника типов "Шахед", "Гербера" и других модификаций с разных направлений - Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ) и Гвардейское (временно оккупированный Крым).
Около 140 из них составляли дроны типа "Шахед".
"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины", - сообщили в Воздушных силах.
По состоянию на 09:30 утра сбито или подавлено 206 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.
Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание 17 ударных дронов в семи локациях. Последствия уточняются.
Обстрелы в ночь на 1 ноября
Этой ночью российская армия также ударила баллистическими ракетами по Николаеву. По состоянию на 08:30 - известно о раненых. Однако других деталей власти не раскрывали.
Также этой ночью под ударом врага была Черниговская область. Там из-за попадания БпЛА по территории сельхозпредприятия загорелся ангар в Корюковке.
Кроме этого в ночь на субботу, 1 ноября в Полтавском районе, на территории одного из объектов газодобывающей отрасли, в результате российской атаки возник пожар.