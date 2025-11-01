ua en ru
Сб, 01 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

На Полтавщині після удару РФ горів об’єкт газовидобутку: залучено майже 100 рятувальників

Україна, Субота 01 листопада 2025 08:39
UA EN RU
На Полтавщині після удару РФ горів об’єкт газовидобутку: залучено майже 100 рятувальників Фото: наслідки обстрілу Полтавської області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Кава

У ніч на суботу, 1 листопада в Полтавському районі, на території одного з об’єктів газовидобувної галузі, внаслідок російської атаки виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як повідомили у ДСНС, на щастя, інформації про постраждалих не надходило.

До ліквідації займання було залучено 22 одиниці техніки та 93 рятувальники. Пожежу повністю вдалося ліквідувати о 06:02.

Наразі фахівці з’ясовують масштаби пошкоджень та причини займання.

Фото: наслідки обстрілу Полтавської області (t.me/dsns_telegram)

Обстріли у ніч на 1 листопада

Цієї ночі російська армія також вдарила балістичними ракетами по Миколаєву. Станом на 08:30 - відомо про поранених. Однак інших деталей влада не розкривала.

Також цієї ночі під ударом ворога була Чернігівська область. Там через влучання БпЛА по території сільгосппідприємства загорівся ангар у Корюківці.

Обстріли газовидобутку

Як раніше розповіли у "Нафтогазі", протягом жовтня російські окупанти сім разів завдавали удару по цивільній газовій інфраструктурі у Полтавській області.

Востаннє це було у ніч на 28 жовтня. За даними РБК-Україна, тоді у Полтавській області ударами були пошкоджені об'єкти видобутку.

"Жодного військового значення атаковані Росією обʼєкти не мають. Єдина мета цих ударів - лишити українців без газу та тепла. Дякую всім колегам, які працюють над відновленням атакованих росіянами обʼєктів", - повідомив голова правління компанії "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Читайте РБК-Україна в Google News
Полтавська область Війна в Україні ДСНС
Новини
Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні
Іти в ТЦК більше не треба? Нові правила відстрочок від сьогодні
Аналітика
Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Війна за ШІ. Як США та Китай ведуть технологічну гонку — і чи є місце Україні