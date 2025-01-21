РФ атакувала "Шахедом" приватний сектор у Сумах

Російська армія ввечері вівторка, 21 січня вдарила "Шахедом" по приватному сектору міста Суми. Там пошкоджені декілька будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря.
"Шановні сумчани, знову приліт "Шахеду" по приватному сектору", - повідомив Кобзар.
За його словами, в результаті удару пошкоджено декілька будинків, вибито вікна, а також пробита стіна.
На місці працюють всі необхідні служби працюють на місці, рятувальники займаються ліквідацією пожежі.
Нагадаємо, за словами голови Сумської ОВА Володимира Артюха, обстріли Сумської області зросли у чотири рази порівняно з минулим роком. Ворог застосовує нові засоби атаки. Зокрема, 12 січня росіяни завдали повітряних ударів по оздоровчому дитячому центру в Сумах. На території об'єкта сталася пожежа.
А вчора російські окупанти вдарили ракетою по Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок атаки є пошкодження
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