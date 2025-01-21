РФ атаковала "Шахедом" частный сектор в Сумах

"Уважаемые сумчане, снова прилет "Шахеда" по частному сектору", - сообщил Кобзарь.

По его словам, в результате удара повреждены несколько домов, выбиты окна, а также пробита стена.

На месте работают все необходимые службы работают на месте, спасатели занимаются ликвидацией пожара.

Обстрел Сум и области

Напомним, по словам председателя Сумской ОГА Владимира Артюха, обстрелы Сумской области выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Враг применяет новые средства атаки. В частности, 12 января россияне нанесли воздушные удары по оздоровительному детскому центру в Сумах. На территории объекта произошел пожар.