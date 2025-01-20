Росіяни вдарили ракетою по Сумській області, пошкоджено багатоповерхівки

Російські окупанти вдарили ракетою по Шосткинській громаді Сумської області. Внаслідок атаки є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Згідно з попередніми даними, жертв чи поранених серед цивільних немає.

Водночас зафіксовано пошкодження:

житлових багатоповерхових будинків;

об'єкта інфраструктури.

"На місці працюють всі необхідні служби, наслідки ворожої атаки уточнюються", - пише ОВА.

Обстріл України

З моменту початку повномасштабної агресії Російська Федерація систематично обстрілює територію України. Для атак російські військові використовують безпілотні літальні апарати (БпЛА), різноманітні типи ракет, керовані авіаційні бомби та інші види озброєння. Ворожі атаки становлять значну загрозу для безпеки та життя цивільного населення.

У ніч із 19 на 20 січня російські війська здійснили чергову масштабну нічну атаку на Україну, використавши 141 безпілотний літальний апарат (БпЛА) різних типів. Атаки здійснювалися з п'яти напрямків. Завдяки роботі протиповітряної оборони (ППО) вдалося знищити 93 дрони. Ще 47 безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені і не спричинили негативних наслідків.

Також 20 січня у Києві, а також низці областей було оголошено повітряну тривогу через фіксування швидкісної цілі.