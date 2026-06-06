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РФ атакувала рятувальні судна в Чорному морі, є поранені

22:10 06.06.2026 Сб
2 хв
Що відомо про атаку РФ на судна?
aimg Едуард Ткач
Ілюстративне фото: наразі триває евакуація (Getty Images)

Росіяни у суботу, 6 червня, атакували два цивільні пошуково-рятувальні судна під час гуманітарної місії в Чорному морі. Внаслідок обстрілу є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єр-міністра з відновлення Олексія Кулеби.

"Ворог завдав ударів по двох катерах Морської пошуково-рятувальної служби, які виконували гуманітарну місію в межах українського морського коридору", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що внаслідок ворожої атаки є постраждалі. Наразі триває евакуація катерами Військово-морських сил ЗСУ.

Кулеба наголосив, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, малі берегові пошуково-рятувальні судна мають спеціальний захист. Однак попри це РФ атакувала судна, порушивши норми міжнародного права.

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"Ця атака є черговим доказом свідомого нехтування рф нормами міжнародного права та створення прямої загрози безпечному функціонуванню гуманітарних морських коридорів у Чорному морі", - резюмував він.

Інші інциденти

Нагадаємо, що інциденти з атаками РФ на кораблі траплялися вже не вперше. Зокрема, 12 січня росіяни також здійснили атаку на цивільні судна, які перебували в акваторії українських портів. Ворожий дрон влучив у танкер під прапором Панами, який очікував на заходження в порт для завантаження рослинної олії.

Також ми писали, що в ніч на 29 травня росіяни цілеспрямовано атакували судно, яке прямувало з одного з портів Одеської області до Туреччини. В результаті удару постраждали члени екіпажу.

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