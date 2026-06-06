РФ атакувала рятувальні судна в Чорному морі, є поранені

Інші інциденти

Нагадаємо, що інциденти з атаками РФ на кораблі траплялися вже не вперше. Зокрема, 12 січня росіяни також здійснили атаку на цивільні судна, які перебували в акваторії українських портів. Ворожий дрон влучив у танкер під прапором Панами, який очікував на заходження в порт для завантаження рослинної олії.

Також ми писали, що в ніч на 29 травня росіяни цілеспрямовано атакували судно, яке прямувало з одного з портів Одеської області до Туреччини. В результаті удару постраждали члени екіпажу.