Росія атакувала цивільні судна в українських портах: є поранений

Росія знову здійснила атаку на цивільні судна, які перебували в акваторії українських портів. Туди влучив ворожий дрон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад та територій України Олексаія Кулебу.

За його словами, ворожий безпілотник влучив у танкер під прапором Панами, який очікував заходу до порту для завантаження рослинної олії.

Внаслідок удару поранення отримав один із членів екіпажу. Йому надається необхідна медична допомога. На місці події працюють морські рятувальні служби, триває ліквідація загоряння на борту судна.

Друге судно також під атакою

Крім того, відбулася атака на цивільне судно під прапором Сан-Марино, яке виходило з порту з вантажем кукурудзи. За попередніми даними, постраждалих немає, судно продовжує рух.

"Це ще один доказ того, що росія свідомо атакує цивільні судна, міжнародну торгівлю та безпеку мореплавства. Попри постійний терор з боку агресора Україна продовжує роботу портів і виконання своїх міжнародних зобов’язань", - пише Кулеба.

Дані Адміністрації морських портів України

В Адміністрації морських портів України підтвердили, що внаслідок атаки ворожих дронів уражено два цивільні судна під прапорами Панами та Сан-Марино.

За інформацією АМПУ, є постраждалі серед екіпажів, усім надається медична допомога. Обидва судна перебували в порту або прямували на вихід із нього з вантажами олії та кукурудзи.

На місці події працюють усі відповідні служби.