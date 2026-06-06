РФ атаковала спасательные суда в Черном море, есть раненые

Россияне в субботу, 6 июня, атаковали два гражданских поисково-спасательных судна во время гуманитарной миссии в Черном море. В результате обстрела есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы.
"Враг нанес удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора", - говорится в сообщении.
Известно, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Сейчас продолжается эвакуация катерами Военно-морских сил ВСУ.
Кулеба отметил, что в соответствии с международным гуманитарным правом, малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту. Однако несмотря на это РФ атаковала судна, нарушив нормы международного права.
"Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения рф нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море", - резюмировал он.
Напомним, что инциденты с атаками РФ на корабли случались уже не впервые. В частности, 12 января россияне также совершили атаку на гражданские суда, которые находились в акватории украинских портов. Вражеский дрон попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла.
Также мы писали, что в ночь на 29 мая россияне целенаправленно атаковали судно, которое направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате удара пострадали члены экипажа.