РФ атаковала спасательные суда в Черном море, есть раненые

"Враг нанес удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Сейчас продолжается эвакуация катерами Военно-морских сил ВСУ.

Кулеба отметил, что в соответствии с международным гуманитарным правом, малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту. Однако несмотря на это РФ атаковала судна, нарушив нормы международного права.

"Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения рф нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море", - резюмировал он.