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РФ атаковала спасательные суда в Черном море, есть раненые

22:10 06.06.2026 Сб
2 мин
Что известно об атаке РФ на суда?
aimg Эдуард Ткач
Иллюстративное фото: сейчас продолжается эвакуация (Getty Images)

Россияне в субботу, 6 июня, атаковали два гражданских поисково-спасательных судна во время гуманитарной миссии в Черном море. В результате обстрела есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram вице-премьер-министра по восстановлению Алексея Кулебы.

"Враг нанес удары по двум катерам Морской поисково-спасательной службы, которые выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора", - говорится в сообщении.

Известно, что в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Сейчас продолжается эвакуация катерами Военно-морских сил ВСУ.

Кулеба отметил, что в соответствии с международным гуманитарным правом, малые береговые поисково-спасательные суда имеют специальную защиту. Однако несмотря на это РФ атаковала судна, нарушив нормы международного права.

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"Эта атака является очередным доказательством сознательного пренебрежения рф нормами международного права и создания прямой угрозы безопасному функционированию гуманитарных морских коридоров в Черном море", - резюмировал он.

Другие инциденты

Напомним, что инциденты с атаками РФ на корабли случались уже не впервые. В частности, 12 января россияне также совершили атаку на гражданские суда, которые находились в акватории украинских портов. Вражеский дрон попал в танкер под флагом Панамы, который ожидал захода в порт для загрузки растительного масла.

Также мы писали, что в ночь на 29 мая россияне целенаправленно атаковали судно, которое направлялось из одного из портов Одесской области в Турцию. В результате удара пострадали члены экипажа.

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