РФ атакувала ракетами С-300 та десятками дронів з 5 напрямків: як відпрацювала ППО

Як проінформували військові, цієї ночі для удару ворог використав три зенітні керовані ракети С-300 та 84 ударні безпілотники різних типів, серед яких близько 50 Shahed.

Запуски здійснювалися з території Курської, Бєлгородської, Брянської, Орловської областей, а також із району Міллерово та Приморсько-Ахтарська в РФ.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 відомо, що сили ППО знищили або подавили 59 дронів-камікадзе типу Shahed, "Гербер" та безпілотників інших моделей над північними, південними та східними регіонами країни.

Водночас зафіксовано влучання трьох ракет С-300 та 25 безпілотників у 13 різних локаціях.