У Запоріжжі під час ракетної загрози було чути вибухи: в районі почалася пожежа

В ніч на 15 вересня у Запоріжжі було чути звуки вибухів. Перед цим була ракетна загроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Приблизно о 02:29 він попередив, що для Запорізької області існує загроза ударів швидкісних ракет. Через кілька хвилин Федоров поінформував, що в області було вибухи.

У ще одному повідомленні Федоров повідомив, що вибухи, які чули мешканці Запоріжжя, це була атака РФ.

"Вибухи, які було чутно в місті - ворожа атака на Запорізький район. На цю хвилину, без постраждалих. Наслідки встановлюються", - написав Федоров о 02:39.

За останніми даними, в місті внаслідок ворожої атаки сталось займання. Наразі екстрені служби виїхали на місце удару.