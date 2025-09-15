РФ атаковала ракетами С-300 и десятками дронов с 5 направлений: как отработала ПВО

Как проинформировали военные, этой ночью для удара враг использовал три зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 ударных беспилотника различных типов, среди которых около 50 Shahed.

Запуски осуществлялись с территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской областей, а также из района Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 известно, что силы ПВО уничтожили или подавили 59 дронов-камикадзе типа Shahed, "Гербер" и беспилотников других моделей над северными, южными и восточными регионами страны.

В то же время зафиксировано попадание трех ракет С-300 и 25 беспилотников в 13 различных локациях.