RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

РФ атаковала ракетами С-300 и десятками дронов с 5 направлений: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Украину ночью атаковали дроны и ракеты с пяти направлений (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 15 сентября россияне выпустили по Украине три зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 дрона различных типов с пяти направлений. ПВО сбила большинство целей, однако зафиксированы попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Как проинформировали военные, этой ночью для удара враг использовал три зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 ударных беспилотника различных типов, среди которых около 50 Shahed.

Запуски осуществлялись с территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской областей, а также из района Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ.

К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 известно, что силы ПВО уничтожили или подавили 59 дронов-камикадзе типа Shahed, "Гербер" и беспилотников других моделей над северными, южными и восточными регионами страны.

В то же время зафиксировано попадание трех ракет С-300 и 25 беспилотников в 13 различных локациях.

 

Атака на Украину

В ночь на 15 сентября враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Шесть беспилотников сбили силы ПВО.

Попадания зафиксированы в Юрьевской громаде Павлоградского района. Там произошел масштабный пожар, серьезно повреждено транспортное предприятие.

Под огнем оказался и город Апостолово Криворожского района.

Также Россия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники и ранены 12 работников, которые собирали урожай. В больницу госпитализированы 11 мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, в Запорожье были слышны звуки взрывов. Перед этим была ракетная угроза.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушные силы УкраиныВойна в Украине