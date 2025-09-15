РФ атаковала ракетами С-300 и десятками дронов с 5 направлений: как отработала ПВО

В ночь на 15 сентября россияне выпустили по Украине три зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 дрона различных типов с пяти направлений. ПВО сбила большинство целей, однако зафиксированы попадания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Как проинформировали военные, этой ночью для удара враг использовал три зенитные управляемые ракеты С-300 и 84 ударных беспилотника различных типов, среди которых около 50 Shahed.
Запуски осуществлялись с территории Курской, Белгородской, Брянской, Орловской областей, а также из района Миллерово и Приморско-Ахтарска в РФ.
К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 известно, что силы ПВО уничтожили или подавили 59 дронов-камикадзе типа Shahed, "Гербер" и беспилотников других моделей над северными, южными и восточными регионами страны.
В то же время зафиксировано попадание трех ракет С-300 и 25 беспилотников в 13 различных локациях.
В ночь на 15 сентября враг атаковал Днепропетровскую область дронами-камикадзе. Шесть беспилотников сбили силы ПВО.
Попадания зафиксированы в Юрьевской громаде Павлоградского района. Там произошел масштабный пожар, серьезно повреждено транспортное предприятие.
Под огнем оказался и город Апостолово Криворожского района.
Также Россия ударила ракетами по агропредприятию в Сумской области. Повреждено около 30 единиц техники и ранены 12 работников, которые собирали урожай. В больницу госпитализированы 11 мужчин, один из них находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, в Запорожье были слышны звуки взрывов. Перед этим была ракетная угроза.