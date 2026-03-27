UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

РФ атакувала промислове підприємство на Полтавщині: без газу понад 5 тисяч абонентів

09:32 27.03.2026 Пт
1 хв
Чи відомо, коли відновлять?
aimg Тетяна Степанова
Фото: на Полтавщині понад 5 тисяч абонентів залишилися без газу через атаку РФ (Getty Images)

Російські війська вранці 27 березня атакували промислове підприємство у Полтавській області. Понад 5 тисяч абонентів залишилися без газопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

"Ворог знову атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі. Через пошкодження технологічного обладнання 5040 абонентів залишилися без газопостачання", - повідомив глава ОВА.

За його словами, наразі усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Інформації про травмованих чи загиблих не надходило.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 27 березня російські війська атакували Україну сотнею ударних дронів. Більшість ворожих цілей ліквідували сили ППО.

При цьому зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей та їх уламків на 4 локаціях.

Зокрема, цієї ночі росіяни атакували Харків ракетою. Ворожа ціль прилетіла по багатоквартирному будинку, вже відомо про постраждалих.

У ДСНС України уточнили, що внаслідок удару РФ по житловій багатоповерхівці постраждало 8 людей.

Також ввечері 26 березня окупанти атакували об'єкт транспортної інфраструктури в Чернігові. Унаслідок ворожого удару, за попередніми даними, отримала поранення одна людина.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
