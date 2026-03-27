РФ атаковала промышленное предприятие на Полтавщине: без газа более 5 тысяч абонентов

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 27 марта российские войска атаковали Украину сотней ударных дронов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.

При этом зафиксировано попадание 9 ударных дронов на 8 локациях, а также падение сбитых вражеских целей и их обломков на 4 локациях.

В частности, этой ночью россияне атаковали Харьков ракетой. Вражеская цель прилетела по многоквартирному дому, уже известно о пострадавших.

В ГСЧС Украины уточнили, что в результате удара РФ по жилой многоэтажке пострадали 8 человек.

Также вечером 26 марта оккупанты атаковали объект транспортной инфраструктуры в Чернигове. В результате вражеского удара, по предварительным данным, получил ранения один человек.