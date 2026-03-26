Росія вдарила по інфраструктурі Чернігова: одна людина постраждала

19:45 26.03.2026 Чт
2 хв
Російські окупанти знову атакували Чернігів
aimg Сергій Козачук
Росія вдарила по інфраструктурі Чернігова: одна людина постраждала Фото: РФ атакувала транспортну інфраструктуру в Чернігові (Getty Images)

Окупанти атакували об'єкт транспортної інфраструктури в Чернігові. Унаслідок ворожого удару, за попередніми даними, отримала поранення одна людина.

Про це заявив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Наслідки ворожої атаки

Ворожий удар був спрямований на транспортну інфраструктуру міста.

Керівник МВА підтвердив інформацію про постраждалих та зазначив, що дані щодо масштабів руйнувань ще збираються.

"Ворог атакував транспортну інфраструктуру. Попередньо одна людина постраждала. Інформація уточнюється", - повідомив Дмитро Брижинський.

Удари РФ по Чернігівщині

Нагадаємо, Чернігівська область останнім часом регулярно перебуває під масованими атаками ворога. Зокрема, 23 березня у Чернігові стався вибух у супермаркеті "АТБ". За даними поліції, невідомий предмет пробив дах будівлі та здетонував під час відбиття чергової атаки росіян на місто.

Раніш, 21 березня Чернігів був повністю знеструмлений внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі. Тоді без світла залишилися 430 тисяч абонентів.

Також 15 березня окупанти завдали удар дроном поблизу блокпоста неподалік обласного центру, внаслідок чого загинув військовий, а поліцейський та інші захисники отримали поранення.

Крім того, у лютому під ударом опинилася залізнична інфраструктура регіону, що призвело до скасування низки пасажирських рейсів.

Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Зеленський розкрив співвідношення втрат у війні Росії проти України
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН
Університетам треба планувати себе в новій демографії, а не в старій пам'яті, – інтерв'ю з МОН