Росія вдарила по інфраструктурі Чернігова: одна людина постраждала

Окупанти атакували об'єкт транспортної інфраструктури в Чернігові. Унаслідок ворожого удару, за попередніми даними, отримала поранення одна людина.

Про це заявив очільник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Керівник МВА підтвердив інформацію про постраждалих та зазначив, що дані щодо масштабів руйнувань ще збираються.

Ворожий удар був спрямований на транспортну інфраструктуру міста.

Удари РФ по Чернігівщині

Нагадаємо, Чернігівська область останнім часом регулярно перебуває під масованими атаками ворога. Зокрема, 23 березня у Чернігові стався вибух у супермаркеті "АТБ". За даними поліції, невідомий предмет пробив дах будівлі та здетонував під час відбиття чергової атаки росіян на місто.

Раніш, 21 березня Чернігів був повністю знеструмлений внаслідок ударів по енергетичній інфраструктурі. Тоді без світла залишилися 430 тисяч абонентів.

Також 15 березня окупанти завдали удар дроном поблизу блокпоста неподалік обласного центру, внаслідок чого загинув військовий, а поліцейський та інші захисники отримали поранення.

Крім того, у лютому під ударом опинилася залізнична інфраструктура регіону, що призвело до скасування низки пасажирських рейсів.