Дрони летіли з п'яти напрямків: у ЗСУ розкрили деталі нічного обстрілу росіян

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 27 березня противник атакував 102 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 60 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 93 ворожі дрони типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання 9 ударних дронів на 8 локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей та їх уламків на 4 локаціях.