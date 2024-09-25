РФ атакувала пожежну частину у Костянтинівці: поранено рятувальника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

"Рятувальник отримав множинні поранення шиї та обличчя, перелом щелепи, контузію. Стан стабільно важкий", - додали у ДСНС.

"Сьогодні (25 вересня, - ред) російські окупанти прицільно обстріляли пожежно-рятувальну частину у м. Костянтинівка. Поранено старшого пожежного-рятувальника, який перебував на добовому чергуванні", - йдеться у повідомленні Вогнеборця негайно доправили до лікарні, йому надається вся необхідна медична допомога.

Обстріли Костянтинівки

Російські війська регулярно обстрілюють Костянтинівку. Так, російські загарбники обстріляли центр Костянтинівки Донецької області 7 вересня. Тоді троє людей загинули, ще троє були поранені.

При цьому удари по пожежній частині відбуваються не вперше. Наприклад, у червні 2022 року окупанти теж обстріляли пожежну частину у Костянтинівці. Тоді постраждали четверо рятувальників.

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