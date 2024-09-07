Росіяни вдарили по ринку у Костянтинівці: є загиблі та поранені

Росіяни обстріляли ринок у Костянтинівці Донецької області 7 вересня. Це вже не перший обстріл ринку у місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу", місцеві Telegram-канали, Telegram голови Донецької ОВА Вадима Філашкіна.

"Уранці 7 вересня Костянтинівку обстріляли російські війська", - пише видання.

Як зазначають журналісти з посиланням на очевидців, внаслідок удару є загиблі та поранені, знову під ударом був ринок.

За даними місцевих Telegram-каналів, було чутно від 8 до 10 вибухів.

Троє загиблих та троє поранених

Три людини загинули і три поранені внаслідок обстрілу Костянтинівки 7 вересня.

"Росіяни обстріляли місто з артилерії, вбили трьох чоловіків від 24 до 69 років. Три людини отримали легкі поранення, їм надано необхідну медичну допомогу", - розповів голова ОВА Вадим Філашкін.

Крім того, пошкоджені багатоповерхівка, адмінбудівля, крамниця, аптека, 6 автомобілів і 3 лінії електропередач.

