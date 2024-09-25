ua en ru
Ср, 25 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ атаковала пожарную часть в Константиновке: ранен спасатель

Константиновка, Среда 25 сентября 2024 13:52
UA EN RU
РФ атаковала пожарную часть в Константиновке: ранен спасатель Фото: РФ атаковала пожарную часть в Константиновке 25 сентября (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. Тяжело был ранен спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"Сегодня (25 сентября, - ред) российские оккупанты прицельно обстреляли пожарно-спасательную часть в г. Константиновка. Ранен старший пожарного-спасателя, находившийся на посуточном дежурстве", - говорится в сообщении

Пожарного немедленно доставили в больницу, ему предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

"Спасатель получил множественные ранения шеи и лица, перелом челюсти, контузию. Состояние стабильно тяжелое", - добавили в ГСЧС.

Повреждены частные транспортные средства спасателей. Спасатели также ликвидировали пожар микроавтобуса.

Обстрелы Константиновки

Российские войска регулярно обстреливают Константиновку. Так, российские захватчики обстреляли центр Константиновки Донецкой области 7 сентября. Тогда трое людей погибли, еще трое были ранены.

При этом удары по пожарной части происходят уже не впервые. Например, в июне 2022 года оккупанты тоже обстреляли пожарную часть в Константиновке. Тогда пострадали четверо спасателей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Константиновка Война в Украине
NEWS
Принуждение в приоритете. Подоляк рассказал, как предотвратить удары России по АЭС
Принуждение в приоритете. Подоляк рассказал, как предотвратить удары России по АЭС
DAILY
Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Новые налоги, старые долги и низкие зарплаты: что ожидает украинцев в госбюджете-2025