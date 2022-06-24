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В Константиновке под обстрел попала пожарная часть: есть раненые

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Константиновка, Пятница 24 июня 2022 13:52
В Константиновке под обстрел попала пожарная часть: есть раненые Фото: в Константиновке обстреляли пожарную часть (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 24 июня обстреляли пожарную часть в городе Константиновка Донецкой области. Есть пострадавшие среди спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

"Сегодня ночью Россия в очередной раз обстреляла город Константиновка Донецкой области. Точнее - здание пожарно-спасательной части", - говорится в сообщении.

В результате вражеской атаки ранения получили четверо спасателей. Погибших нет.

Своими действиями российские оккупанты нарушили международные нормы, в частности Женевскую конвенцию, которая защищает спасателей во время войны.

Фото: в Константиновке вражеские снаряды попали в пожарную часть (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, в Генштабе сообщили, что оккупанты готовятся усилить наступление в районе Изюма, Славянска и Бахмута.

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