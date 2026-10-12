РФ атакувала поштового оператора на Одещині

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Російські війська вдарили по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Постраждалих немає. На місці ліквідовують наслідки атаки. Залучені всі відповідні служби. Нагадаємо, Сили безпілотних систем розкрили, скільки російських військових втратила армія РФ з початку року. Йдеться про понад 100 тисяч убитих і поранених, а загальні втрати росіян від роботи цього угруповання перевищили 150 тисяч.