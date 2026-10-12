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Росія та союзники проведуть військові навчання в Білорусі: що відомо

05:39 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Росія та союзники проведуть військові навчання в Білорусі: що відомо Фото: військові РФ (Getty Images)
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У Білорусі відбудуться спільні військові навчання країн Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), в яких візьмуть участь ввійськові РФ, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ОДКБ.

Навчання під назвою "Непорушне братерство-2026" та "Бар’єр-2026" пройдуть 12-16 жовтня.

До навчань залучать понад 1500 військовослужбовців, більш ніж 300 одиниць озброєння, військової та спеціальної техніки, а також близько 80 безпілотників різних типів.

Маневри проходитимуть на білоруських полігонах "Лосвідо" та "Стародорожський".

Що відпрацьовуватимуть військові

Програма навчань передбачає відпрацювання кількох завдань. Зокрема, учасники тренуватимуться готувати та проводити так звані миротворчі операції силами ОДКБ.

Окремо під час навчань "Бар’єр-2026" військові відпрацьовуватимуть дії з ліквідації джерел біологічних загроз у зоні відповідальності колективних миротворчих сил організації.

За інформацією ОДКБ, навчання мають плановий характер і не спрямовані проти третіх держав.

Білорусь проводить військові тренування

Водночас у Білорусі тривають заходи з перевірки готовності збройних сил. Раніше повідомлялося, що країна проводить мобілізаційні навчання.

Як відомо, Росія регулярно залучає Білорусь до спільних військових заходів, а територія країни використовується для проведення маневрів за участю російських військових.

Навчання ОДКБ відбуваються на тлі повномасштабної війни Росії проти України та посиленої уваги сусідніх держав до безпекової ситуації в регіоні.

Слід зазначити, раніше президент Франції Еммануель Макрон анонсував, що у жовтні-листопаді 2026 року відбудуться спільні масштабні військові навчання Коаліції охочих.

Французький лідер пов'язав проведення цих навчань із головними напрямами підтримки Києва з боку його союзників.

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