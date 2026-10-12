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РФ атаковала почтового оператора в Одесской области

08:52 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала почтового оператора в Одесской области Фото: последствия удара РФ (t.me/odeskaODA)
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Российские войска ударили по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате удара поврежден фасад здания, остекления и оборудования.

Пострадавших нет.

На месте устраняют последствия атаки. Вовлечены все соответствующие службы.

Напомним, Силы беспилотных систем раскрыли, сколько российских военных лишилась армии РФ с начала года.

Речь идет о более чем 100 тысячах убитых и раненых, а общие потери россиян от работы этой группировки превысили 150 тысяч.

Между тем, в Беларуси 12-16 октября состоятся совместные учения стран ОДКБ с участием военных РФ.

К ним привлекут более 1500 военнослужащих, более 300 единиц техники и около 80 беспилотников.

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