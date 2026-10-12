РФ атаковала почтового оператора в Одесской области

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Российские войска ударили по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесщины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

В результате удара поврежден фасад здания, остекления и оборудования. Пострадавших нет. На месте устраняют последствия атаки. Вовлечены все соответствующие службы. Напомним, Силы беспилотных систем раскрыли, сколько российских военных лишилась армии РФ с начала года. Речь идет о более чем 100 тысячах убитых и раненых, а общие потери россиян от работы этой группировки превысили 150 тысяч.