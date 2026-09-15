ua en ru
Вт, 15 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ атаковала более 15 АЗС в Киеве: будет ли дефицит горючего

13:39 15.09.2026 Вт
2 мин
В Киеве объяснили ситуацию после ударов по заправкам
aimg Елена Чупровская
РФ атаковала более 15 АЗС в Киеве: будет ли дефицит горючего Фото: последствия атаки по АЗС 15 сентября (РБК-Украина)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Россияне повредили уже 16 автозаправочных станций в Киеве. Впрочем, в мэрии успокаивают - дефицита горючего киевлянам ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в.и.о. начальника Киевской МВА Андрея Ткачева в эфире телемарафона

Враг целит в заправки Киева

По словам Ткачева, россияне сознательно избрали целью столичные автозаправочные станции. В настоящее время количество поврежденных АЗС в городе выросло до 16.

Несмотря на это, чиновник подчеркнул, что угрозы дефицита топлива в Киеве нет.

В КМВА уверяют - топливный рынок столицы остается стабильным. Ткачев добавил, что главное условие безопасности - соблюдение киевлянами правил поведения во время воздушных тревог.

"В первую очередь, наши граждане должны выдерживать меры безопасности и находились в укрытиях. АЗС во время тревоги должны закрываться, а все клиенты и работники должны эвакуироваться в ближайшее укрытие", - подчеркнул Ткачев.

Напомним, сеть АЗК "Укрнафта" в Киеве на этой неделе пережила уже пятый за короткое время удар.

Председатель правления компании Богдан Кукура заявил, что станции на момент атаки были закрыты из-за воздушной тревоги, поэтому пострадавших среди персонала или посетителей нет.

Тем временем еще утром 15 сентября беспилотник попал в заправку в Голосеевском районе - это был уже второй удар по АЗС за одно утро.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Киев АЗС
Новости
РФ атаковала более 15 АЗС в Киеве: будет ли дефицит горючего
РФ атаковала более 15 АЗС в Киеве: будет ли дефицит горючего
Аналитика
"Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина "Одноразовые агенты" и поджоги: как Россия ведет диверсионную войну в ЕС и чем отвечает Европа