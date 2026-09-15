РФ атаковала более 15 АЗС в Киеве: будет ли дефицит горючего

Россияне повредили уже 16 автозаправочных станций в Киеве. Впрочем, в мэрии успокаивают - дефицита горючего киевлянам ждать не стоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление в.и.о. начальника Киевской МВА Андрея Ткачева в эфире телемарафона

Враг целит в заправки Киева

По словам Ткачева, россияне сознательно избрали целью столичные автозаправочные станции. В настоящее время количество поврежденных АЗС в городе выросло до 16.

Несмотря на это, чиновник подчеркнул, что угрозы дефицита топлива в Киеве нет.

В КМВА уверяют - топливный рынок столицы остается стабильным. Ткачев добавил, что главное условие безопасности - соблюдение киевлянами правил поведения во время воздушных тревог.

"В первую очередь, наши граждане должны выдерживать меры безопасности и находились в укрытиях. АЗС во время тревоги должны закрываться, а все клиенты и работники должны эвакуироваться в ближайшее укрытие", - подчеркнул Ткачев.

Напомним, сеть АЗК "Укрнафта" в Киеве на этой неделе пережила уже пятый за короткое время удар.