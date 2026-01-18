РФ атакувала південь Одещини дронами: сталася пожежа на енергооб’єкті (фото)

Атака дронів на південь області: пожежа на обʼєкті енергетики

В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі ворог знову атакував південь регіону ударними безпілотниками.

Фото: наслідки ударів РФ по Одеській області (t.me/dsns_telegram)

Внаслідок влучань:

виникла пожежа на обʼєкті енергетичної інфраструктури,

пошкоджено виробничу будівлю та майно підприємства.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, на місці продовжують працювати профільні служби.

Ситуація в Одесі

Як повідомили в Одеській міській військовій адміністрації, загалом ніч у місті минула спокійно.

Разом із тим енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" проводять невідкладні ремонтні роботи. У зв’язку з цим сьогодні з 10:00 до 16:00 буде відсутнє електропостачання у житловому масиві Лузанівка та в частині Пересипського району.

Через знеструмлення насосних станцій у цей період:

не буде водопостачання,

можливі перебої з опаленням.

Мешканців закликали заздалегідь зробити запас води.