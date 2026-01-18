РФ атакувала південь Одещини дронами: сталася пожежа на енергооб’єкті (фото)

Напередодні в Одесі лунала повітряна тривога, проте загрози безпосередньо для міста не було. Водночас уночі війська РФ атакували південь Одеської області ударними дронами, там пошкоджено енергетику.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міську та обласну військові адміністрації.
В Одеській обласній військовій адміністрації повідомили, що вночі ворог знову атакував південь регіону ударними безпілотниками.
Внаслідок влучань:
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, на місці продовжують працювати профільні служби.
Як повідомили в Одеській міській військовій адміністрації, загалом ніч у місті минула спокійно.
Разом із тим енергетики ДТЕК "Одеські електромережі" проводять невідкладні ремонтні роботи. У зв’язку з цим сьогодні з 10:00 до 16:00 буде відсутнє електропостачання у житловому масиві Лузанівка та в частині Пересипського району.
Через знеструмлення насосних станцій у цей період:
Мешканців закликали заздалегідь зробити запас води.
Нагадаємо, за даними Повітряих сил, цієї ночі Росія атакувала Україну 201 ударним дроном з різних напрямків. Станом на 08:00 силам ППО вдалося збити 167 ворожих безпілотників.