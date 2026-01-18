РФ атаковала юг Одесской области дронами: произошел пожар на энергообъекте (фото)

Атака дронов на юг области: пожар на объекте энергетики

В Одесской областной военной администрации сообщили, что ночью враг снова атаковал юг региона ударными беспилотниками.

Фото: последствия ударов РФ по Одесской области (t.me/dsns_telegram)

В результате попаданий:

возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры,

повреждено производственное здание и имущество предприятия.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар оперативно ликвидировали спасатели, на месте продолжают работать профильные службы.

Ситуация в Одессе

Как сообщили в Одесской городской военной администрации, в целом ночь в городе прошла спокойно.

Вместе с тем энергетики ДТЭК "Одесские электросети" проводят неотложные ремонтные работы. В связи с этим сегодня с 10:00 до 16:00 будет отсутствовать электроснабжение в жилом массиве Лузановка и в части Пересыпского района.

Из-за обесточивания насосных станций в этот период:

не будет водоснабжения,

возможны перебои с отоплением.

Жителей призвали заранее сделать запас воды.