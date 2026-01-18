ua en ru
Росія вночі атакувала Україну понад 200 дронами: скільки збила ППО

Неділя 18 січня 2026 08:42
Ілюстративне фото: сили ППО збили 167 російських дронів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 18 січня Росія атакувала Україну 201 ударним дроном з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 167 ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, з 18:30 17 січня до ранку 18 січня росіяни атакували 201 ударним дроном типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України. Близько 120 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 167 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.

Обстріли України

Нагадаємо, вночі 18 січня російські дрони атакували Хмельницьку область, в результаті чого на одному з підприємств виникла пожежа.

Також російські війська вдарили дронами по Херсонській області. Загинуло двоє людей.

У Харкові ворожий дрон поцілив у приватний будинок, одна людина загинула.

Окрім того, росіяни вночі атакували Запоріжжя групами ударних дронів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на прибудинковій території.

