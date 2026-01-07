ua en ru
РФ атакувала підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині: пошкоджено енергообладнання

Дніпропетровщина, Середа 07 січня 2026 17:34
UA EN RU
РФ атакувала підрозділ ДТЕК на Дніпропетровщині: пошкоджено енергообладнання
Автор: Валерій Ульяненко

В ніч на середу, 7 січня, росіяни атакували один із підрозділів ДТЕК на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу спалахнуло енергообладнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ДТЕК в Telegram.

"ДСНС швидко ліквідували пожежу, а наші енергетики одразу розпочали відновлення. Роботи тривають", - йдеться у заяві.

В ДТЕК наголосили, що внаслідок ворожого удару ніхто з енергетиків не постраждав.

Удари РФ по енергетиці України

Нагадаємо, Росія продовжує системні удари по енергетичній інфраструктурі України, атакуючи об’єкти в усіх регіонах країни - від півночі до півдня та зі сходу на захід.

За словами заступника міністра енергетики Олександра В’язовченка, станом на 5 січня перебої з електропостачанням фіксувалися також у Чернігівській, Харківській і Донецькій областях.

Водночас очільник НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко наголосив, що очікуване похолодання до -23 градусів саме по собі не становить критичної загрози для енергосистеми. Ключовим ризиком для стабільного електропостачання залишаються російські обстріли.

У Міненерго повідомили, що сьогодні, 7 січня, ситуація в українській енергосистемі залишається складною через постійні російські атаки, однак вона перебуває під контролем.

Вночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської області, внаслідок чого частина споживачів залишилася без електропостачання. Наразі в регіоні тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Через пошкодження, спричинені попередніми ракетно-дроновими ударами росіян, оператори системи розподілу продовжують застосовувати мережеві обмеження в Одеській області.

Детально про те, де та як сьогодні в Україні вимикають світло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

