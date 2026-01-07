ua en ru
Ср, 07 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

РФ атаковала подразделение ДТЭК на Днепропетровщине: повреждено энергооборудование

Днепропетровщина, Среда 07 января 2026 17:34
UA EN RU
РФ атаковала подразделение ДТЭК на Днепропетровщине: повреждено энергооборудование Иллюстративное фото: оккупанты нанесли удар по подразделению ДТЭК (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

В ночь на среду, 7 января, россияне атаковали одно из подразделений ДТЭК на Днепропетровщине. В результате обстрела вспыхнуло энергооборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram.

"ГСЧС быстро ликвидировали пожар, а наши энергетики сразу начали восстановление. Работы продолжаются", - говорится в заявлении.

В ДТЭК отметили, что в результате вражеского удара никто из энергетиков не пострадал.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко, по состоянию на 5 января перебои с электроснабжением фиксировались также в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко подчеркнул, что ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не представляет критической угрозы для энергосистемы. Ключевым риском для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы.

В Минэнерго сообщили, что сегодня, 7 января, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.

Ночью российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего часть потребителей осталась без электроснабжения. Сейчас в регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Из-за повреждений, вызванных предыдущими ракетно-дронными ударами россиян, операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения в Одесской области.

Подробно о том, где и как сегодня в Украине выключают свет - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Российская Федерация Днепропетровская область Война в Украине
Новости
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Россия "крутит носом" в переговорах, но союзники могут его открутить, - Зеленский
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка