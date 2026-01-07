РФ атаковала подразделение ДТЭК на Днепропетровщине: повреждено энергооборудование

В ночь на среду, 7 января, россияне атаковали одно из подразделений ДТЭК на Днепропетровщине. В результате обстрела вспыхнуло энергооборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ДТЭК в Telegram .

В ДТЭК отметили, что в результате вражеского удара никто из энергетиков не пострадал.

"ГСЧС быстро ликвидировали пожар, а наши энергетики сразу начали восстановление. Работы продолжаются", - говорится в заявлении.

Удары РФ по энергетике Украины

Напомним, Россия продолжает системные удары по энергетической инфраструктуре Украины, атакуя объекты во всех регионах страны - от севера до юга и с востока на запад.

По словам заместителя министра энергетики Александра Вязовченко, по состоянию на 5 января перебои с электроснабжением фиксировались также в Черниговской, Харьковской и Донецкой областях.

В то же время глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко подчеркнул, что ожидаемое похолодание до -23 градусов само по себе не представляет критической угрозы для энергосистемы. Ключевым риском для стабильного электроснабжения остаются российские обстрелы.

В Минэнерго сообщили, что сегодня, 7 января, ситуация в украинской энергосистеме остается сложной из-за постоянных российских атак, однако она находится под контролем.

Ночью российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру Днепропетровской области, в результате чего часть потребителей осталась без электроснабжения. Сейчас в регионе продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Из-за повреждений, вызванных предыдущими ракетно-дронными ударами россиян, операторы системы распределения продолжают применять сетевые ограничения в Одесской области.

Подробно о том, где и как сегодня в Украине выключают свет - читайте в материале РБК-Украина.