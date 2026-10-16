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РФ атакувала підприємство на Волині: є загиблий, можливий викид аміаку

11:15 16.10.2026 Пт
1 хв
aimg Олена Чупровська
РФ атакувала підприємство на Волині: є загиблий, можливий викид аміаку Фото: У Маневичах попередили про можливий викид аміаку (facebook.com DSNSKyiv)
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У Маневичах на Волині попередили про можливу аварію на одному з підприємств селища з викидом аміаку в повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на селищного голову Олександра Гаврилюка.

Що відомо про загрозу

Маневичан просять зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки. Йдеться про можливу аварійну ситуацію на одному з підприємств селища.

Аміак - це небезпечна хімічна речовина з різким запахом. Вона може подразнити очі та дихальні шляхи, а також призвести до отруєння.

В ОВА додали, що унаслідок атаки на приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД" загинула людина.

"Ще 8 травмованих. Наразі пожежа локалізована, але не ліквідована. Ліквідація наслідків триває", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, вночі 16 жовтня Росія вдарила дронами по енергооб'єктах у кількох областях, тому в низці регіонів почалися аварійні відключення світла.

Луцьк повністю залишився без електрики, а Ковель - ще й без води через знеструмлення насосної станції.

Як повідомляло РБК-Україна, у Львові під час повітряної тривоги пролунав сильний вибух.

Начальник Львівської ОВА Максим Козицький пізніше розповів, що ППО підбила ворожий безпілотник на підльоті до міста.

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