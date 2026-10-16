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У низці регіонів аварійні відключення: де в Україні немає світла через атаку РФ

10:34 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Тетяна Степанова
У низці регіонів аварійні відключення: де в Україні немає світла через атаку РФ Ілюстративне фото: у низці регіонів України аварійні відключення світла через атаку РФ (колаж РБК-Україна)
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Вранці 16 жовтня низка регіонів України залишилася без електроенергії через удари Росії по енергетичних об'єктах.

У яких містах та областях наразі немає світла, розповідає РБК-Україна.

Що кажуть в "Укренерго"

Вночі та вранці ворог здійснив масовану дронову атаку на енергооб’єкти у кількох областях.

Внаслідок цього на ранок є нові знеструмлення у Києві, Київській, Волинській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Чернігівській областях.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Київ

У Києві вранці 16 жовтня ввели екстрені відключення світла.

Як повідомили у ДТЕК, причиною відключень стали нічні атаки ворога на енергетику.

Луцьк

Внаслідок нічних ударів реактивними дронами Луцьк повністю знеструмлений.

Комунальні служби працюють на резервних джерелах живлення.

Ковель

У Ковелі, що у Волинській області, та навколишні села знеструмлені через атаки ворога.

Окрім того, Ковель залишився без води через знеструмлення насосної станції.

Одеська область

На Одещині Росія атакувала енергооб’єкт ДТЕК. Частина області залишилася без світла.

Ремонтні роботи тривають. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу.

Обстріл України 16 жовтня

Нагадаємо, у ніч на 16 жовтня Росія атакувала Україну 149 ударними дронами, 108 з яких були реактивними.

Зокрема, росіяни били по заходу України реактивними дронами. Наслідки є на Волині, Рівненщині та Тернопільщині.

Є суттєві пошкодження промисловості та цивільної інфраструктури.

Луцьк і Ковель залишилися без світла, у Рівному постраждали семеро людей, а в Чорткові, за словами міського голови, повністю знищено іноземне підприємство.

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ДТЕК Укренерго Електроенергія Війна в Україні Відключеня світла
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