РФ атакувала Одесу "Шахедом", але дрон не вибухнув. Поліція показала кадри знищення

Росія раніше атакувала Одесу дронами-камікадзе типу "Шахед", однак один із них упав і не розірвався. Правоохоронці знайшли його і знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Поліцейська Оксана Запорожець повідомила, що безпілотний літальний апарат, який не здетонував, вони виявили після масованої атаки російськими окупаційними військами по Одесі 24 січня.

Унаслідок ворожої атаки було пошкоджено кілька житлових будинків, складське приміщення, соціальну інфраструктуру та постраждало шестеро людей.

Фото: Вилучення дрона (facebook.com/UA.National.Police)

"Вага вибухової речовини, яка містилася в "Шахеді", була понад 50 кілограмів. Бойова частина перебувала у вкрай небезпечному стані та становила значну небезпеку для людей", - розповіла майор поліції.

Дрон вилучили та підірвали за містом

Роботи з вилучення дрона вибухотехніки проводили дуже швидко, адже була загроза нового повітряного обстрілу. Працювали вручну, бо робототехніку підвести туди не мали змоги.

Вибухонебезпечний предмет транспортували з міста на підривний майданчик і знешкодили, закопавши в землю та підірвавши.

Атака "Шахедів" по Одесі

Російські війська в ніч з 24 на 25 січня атакували Одесу дронами-камікадзе. Внаслідок цього пошкоджено кілька будинків у Приморському районі міста.

"Вночі Одеса пережила ще одну атаку "Шахедами". Пошкодження знову отримали житлові будинки, цього разу в Приморському районі. Щодо госпіталізації інформації не надходило, рятувальники та медики надають допомогу людям на місці", - повідомляли у мерії.

Основний удар був зосереджений на Одесу. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення, шестеро людей отримали поранення.