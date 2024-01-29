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РФ атаковала Одессу "Шахедом", но дрон не взорвался. Полиция показала кадры уничтожения

Одесская область, Понедельник 29 января 2024 17:23
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РФ атаковала Одессу "Шахедом", но дрон не взорвался. Полиция показала кадры уничтожения Фото: РФ атакувала Одесу "Шахедом", але дрон не вибухнув (facebook.com/UA.National.Police)
Автор: Дмитрий Браславский

Россия ранее атаковала Одессу дронами-камикадзе типа "Шахед", однако один из них упал и не разорвался. Правоохранители нашли его и уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Полицейская Оксана Запорожец сообщила, что беспилотный летательный аппарат, который не сдетонировал, они обнаружили после массированной атаки российскими оккупационными войсками по Одессе 24 января.

В результате вражеской атаки было повреждено несколько жилых домов, складское помещение, социальную инфраструктуру и пострадали шесть человек.

Фото: Удаление дрона (facebook.com/UA.National.Police)

"Вес взрывчатого вещества, которое содержалось в "Шахеде", был более 50 килограммов. Боевая часть находилась в крайне опасном состоянии и представляла значительную опасность для людей", - рассказала майор полиции.

Дрон изъяли и взорвали за городом

Работы по извлечению дрона взрывотехники проводились очень быстро, ведь была угроза нового воздушного обстрела. Работали вручную, потому что робототехнику подвести туда не могли.

Взрывоопасный предмет транспортировали из города на подрывную площадку и обезвредили, закопав в землю и взорвав.

Атака "Шахедов" по Одессе

Российские войска в ночь с 24 на 25 января атаковали Одессу дронами-камикадзе. В результате повреждено несколько домов в Приморском районе города.

"Ночью Одесса пережила еще одну атаку "Шахедами". Повреждения снова получили жилые дома, на этот раз в Приморском районе. О госпитализации информации не поступало, спасатели и медики оказывают помощь людям на месте", - сообщали в мэрии.

Основной удар был сосредоточен в Одессе. В результате атаки повреждены дома и складское помещение, шесть человек получили ранения.

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