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Нічний удар "Шахедів" по Одесі: пошкоджено багатоповерхівки, медики надали допомогу на місці

Четвер 25 січня 2024 03:25
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Нічний удар "Шахедів" по Одесі: пошкоджено багатоповерхівки, медики надали допомогу на місці Фото: війська РФ вночі атакували Одесу дронами-камікадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували Одесу дронами-камікадзе. Внаслідок цього пошкоджено кілька будинків у Приморському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram мерії Одеси.

"Вночі Одеса пережила ще одну атаку "Шахедами". Пошкодження знову отримали житлові будинки, цього разу в Приморському районі. Щодо госпіталізації інформації не надходило, рятувальники та медики надають допомогу людям на місці", - йдеться у повідомленні мерії.

Також повідомляється, що міські служби розпочнуть ліквідацію наслідків ворожого удару після отримання дозволу оперативних служб.

Обстріл Одеси 24 січня

Вчора пізно ввечері, 24 січня, повідомлялося про звуки вибухів в Одесі. Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що російська армія атакувала місто ударними дронами, внаслідок обстрілу постраждав чоловік. За словами Кіпера, є ушкодження цивільної житлової інфраструктури.

Пізніше у МВС показали наслідки вечірнього обстрілу Одеси окупантами. За словами мера міста Геннадія Труханова, у Хаджибейському районі пошкоджено житлову багатоповерхівку, також вигоріли складські приміщення.

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