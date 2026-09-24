UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

РФ атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, вибито вікна у 10 будинках і школі

07:35 24.09.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
Фото: наслідки російської атаки на Одесу (t.me/od_mva)

Уночі 24 вересня росіяни атакували Одесу - пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Вибито вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міську військову адміністрацію.

Унаслідок удару пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Також вибило вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.

За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

Комунальники працювали на місці з самої ночі - наразі вулицю вже розчистили, у житловому секторі закрили віконні отвори.

На місці мешканцям надають консультації щодо компенсації за пошкоджене майно в межах державної програми "єВідновлення" та міської програми "Незламна Одеса". Фахівці допомагають з необхідними документами та пояснюють подальший порядок дій.

Нагадаємо, тієї ж ночі ДСНС показувало наслідки атаки на Київ - унаслідок удару по столиці загинули двоє людей, щонайменше 8 постраждали.

Крім того, раніше цього тижня Росія атакувала розподільчий центр "Сільпо" в Одесі - у ніч на 21 вересня ворог масовано обстріляв Одещину, під удар потрапили продуктові склади.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОдесаВійна в Україні