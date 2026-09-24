РФ атакувала Одесу: пошкоджено медзаклад, вибито вікна у 10 будинках і школі

Унаслідок удару пошкоджено дах та частину верхнього поверху медичного закладу. Також вибило вікна у 10 прилеглих житлових будинках та школі.

За попередньою інформацією, обійшлось без постраждалих.

Комунальники працювали на місці з самої ночі - наразі вулицю вже розчистили, у житловому секторі закрили віконні отвори.

На місці мешканцям надають консультації щодо компенсації за пошкоджене майно в межах державної програми "єВідновлення" та міської програми "Незламна Одеса". Фахівці допомагають з необхідними документами та пояснюють подальший порядок дій.