РФ атаковала Одессу: повреждены медучреждения, выбиты окна в 10 домах и школе

В результате удара повреждена крыша и часть верхнего этажа медицинского учреждения. Также выбило окна в 10 близлежащих жилых домах и школе.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Коммунальщики работали на месте с самой ночи - сейчас улицу уже расчистили, в жилом секторе закрыли оконные проемы.

На месте жителям предоставляют консультации по компенсации за поврежденное имущество в рамках государственной программы "єВідновлення" и городской программы "Несокрушимая Одесса". Специалисты помогают с необходимыми документами и объясняют дальнейший порядок действий.