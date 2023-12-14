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РФ атакувала Одеську область, виникли пожежі, постраждало понад 10 осіб

Фото: російський обстріл пошкодив інфраструктуру і травмував людей (Wikipedia)
Автор: Валерій Савицький

У ніч на 14 грудня Російська Федерація знову обстріляла Одеську область.Внаслідок атаки пошкоджено будівлі, виникли пожежі та поранені місцеві жителі, серед яких є діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Рятувальники повідомили, що внаслідок обстрілів загорівся легковий автомобіль та господарча споруда. Пошкоджень зазнали 11 поруч будівель, що розташовані поряд.

За попередніми даними, на місці виклику постраждали 11 осіб, з них 3 дитини. Після огляду працівниками медичної служби, до лікарні з тілесними пораненнями ушпиталено 5 осіб, серед них 3 дитини.

На місці встановлено мобільний пункт обігріву, з постраждалими та мешканцями працюють психологи ДСНС, підвезення їжі та теплих речей організовано Червоним Хрестом.

Від ДСНС залучено 8 одиниць техніки і 30 рятувальників.

 

Російські обстріли Одеської області

В ніч на 13 грудня Росія атакувала Україну ударними безпілотниками і ракетами з району Балаклави у Криму.

Через падіння уламків збитих ППО дронів-камікадзе в Одеській області спалахнула пожежа. Внаслідок атаки постраждало двоє цивільних.

Пізніше один із поранених чоловіків помер у лікарні.

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