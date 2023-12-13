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РФ атакувала Україну ракетами і дронами: ППО знищила всі ворожі цілі

Україна, Середа 13 грудня 2023 07:16
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РФ атакувала Україну ракетами і дронами: ППО знищила всі ворожі цілі Фото: нічна атака по Україні 13 грудня - ППО збила всі ворожі цілі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російська Федерація атакувала Україну ударними безпілотниками і ракетами сьогодні вночі, 13 грудня. Сили ППО знищили всі 20 ворожих цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ в Telegram.

Російські окупаційні війська випустили по Україні 10 "шахедів" з району Балаклави, що в Криму. Усі десять – знищено силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з підрозділами ППО Сил оборони України.

Зазначається, що майже всі ворожі дрони було збито в Одеській області, у зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Також, сьогодні о 03:00 годині росіяни випустили 10 ракет по Києву.

"Усі десять цілей, що летіли у напрямку міста Київ по балістичній траєкторії, збито зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил", - йдеться у повідомленні.

Ракетна обстріл Києва вночі 13 грудня

Сьогодні вночі, 13 грудня в столиці України пролунало щонайменше 10 потужних вибухів. Після цього в Києві та області оголосили повітряну тривогу.

За даними Київської міської військової адміністрації, станом на 06:00 внаслідок російської атаки зафіксовано 51 постраждала особа, з них 6 дітей.

Детальні подробиці нічної атаки РФ на Київ - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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