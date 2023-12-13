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В Одесі впали уламки збитих "шахедів": спалахнула пожежа, є постраждалі

Одеса, Середа 13 грудня 2023 09:01
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В Одесі впали уламки збитих "шахедів": спалахнула пожежа, є постраждалі Фото: в Одесі впали уламки збитих "шахедів" (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Наталія Юрченко

Пожежа в Одесі спалахнула вночі 13 грудня через падіння уламків збитих дронів-камікадзе. Також є пошкодження в Одеському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України у Telegram.

Зазначається, що на півдні України збили 9 "шахедів". Під прикриттям густого туману дрони заходили на удар з акваторії Чорного моря та з напрямку тимчасово окупованої території Херсонської області.

Один із збитих дронів впав на територію комунального авторемонтного підприємства в Одесі. Там спалахнула пожежа, яку вже ліквідували. Зруйновано ангар, пошкоджено 11 цивільних автівок, 3 - вигоріли вщент.

Внаслідок атаки постраждало двоє цивільних - робітників підприємства. Вони отримали опіки. Постраждалих госпіталізували, їх стан задовільний.

В Одеському районі уламками іншого збитого дрона пошкоджено одну з будівель припортової інфраструктури. Обійшлося без постраждалих.

Фото: в Одесі впали уламки збитих "шахедів" (t.me/SJTF_Odes)

Нічні обстріли України

Як повідомляли Повітряні сили ЗСУ, цієї ночі окупаційні війська випустили по Україні 10 "шахедів" з району Балаклави (Крим). Всі дрони були збиті. Більшість з них "приземлили" в Одеській області, також працювала ППО у Хмельницькій області.

Крім того, російські загарбники атакували Київ ракетами. Варто зазначити, що у столиці пролунала серія вибухів у районі лівого берега. Повітряна тривога була оголошена після вибухів. За даними Генштабу, росіяни атакували Київ 10 ракетами - зенітники С-400 та крилатими "Іскандер".

Прямого влучання ракет у Києві не було, але через падіння уламків є пошкодження щонайменше у трьох районах. За останніми даними, внаслідок атаки 53 особи постраждали, серед них є діти.

Кореспондент РБК-Україна побував на місці "прильотів" уламків російських ракет. Детальніше про це - у нашому матеріалі.

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