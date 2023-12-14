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РФ атаковала Одесскую область, возникли пожары, пострадали более 10 человек

Фото: российский обстрел повредил инфраструктуру и травмировал людей (Wikipedia)
Автор: Валерий Савицкий

В ночь на 14 декабря Российская Федерация снова обстреляла Одесскую область. В результате атаки повреждены здания, возникли пожары и ранены жители, среди них есть дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Спасатели отметили, что в результате обстрелов загорелся легковой автомобиль и хозяйственная постройка. Повреждения получили 11 рядом расположенных зданий.

По предварительным данным, на месте вызова пострадали 11 человек, из них 3 ребенка. После осмотра работниками медицинской службы, в больницу с телесными ранениями были госпитализированы 5 человек, из них 3 ребенка.

На месте установлен мобильный пункт обогрева, с пострадавшими и жителями работают психологи ГСЧС, подвоз еды и теплых вещей организован Красным Крестом.

От ГСЧС привлечено 8 единиц техники и 30 спасателей.

 

 

Российские обстрелы Одесской области

В ночь на 13 декабря Россия атаковала Украину ударными беспилотниками и ракетами из района Балаклавы в Крыму.

Из-за падения обломков сбитых ПВО дронов-камикадзе в Одесской области вспыхнул пожар. В результате атаки пострадали двое гражданских.

Позже один из раненых мужчин скончался в больнице.

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