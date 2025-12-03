UA

Курс долара Економіка Авто Tech

РФ атакувала об'єкти енергетики у чотирьох областях, є знеструмлення, - Міненерго

Фото: РФ атакувала об'єкти енергетики у чотирьох областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували об'єкти енергетики у чотирьох областях, у ряді регіонів зафіксовані знеструмлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міненерго.

"Внаслідок атак ворога на енергооб’єкти на ранок додатково знеструмлені понад 17,5 тисячі споживачів на Харківщині, близько 5 тисяч – у Дніпропетровській та Запорізькій областях, а також споживачі на Херсонщині", - зазначили у Міненерго.

Окрім того, в Одеській області всіх знеструмлених вночі абонентів вже заживлено. На Одещині внаслідок нічної атаки поранення отримав один працівник, його доставлено до лікарні. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Графіки відключень

Також сьогодні у всіх регіонах України з 00:00 до 23:59 застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону.

"Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему", - додали у Міненерго.

Відключення світла

Нагадаємо, сьогодні в Києві продовжують діяти відключення світла за графіками. Вимикатимуть електроенергію киянам максимум на 3,5 години за раз.

Також глава "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що наразі найскладніша ситуація зі світлом у Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях. Окупанти постійно обстрілюють там енергетику.

Вторгнення Росії до УкраїниЕлектроенергія