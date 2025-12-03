RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

РФ атаковала объекты энергетики в четырех областях, есть обесточивание, - Минэнерго

Фото: РФ атаковала объекты энергетики в четырех областях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали объекты энергетики в четырех областях, в ряде регионов зафиксированы обесточивания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минэнерго.

"В результате атак врага на энергообъекты на утро дополнительно обесточены более 17,5 тысячи потребителей в Харьковской области, около 5 тысяч - в Днепропетровской и Запорожской областях, а также потребители в Херсонской области", - отметили в Минэнерго.

Кроме того, в Одесской области всех обесточенных ночью абонентов уже запитали. В Одесской области в результате ночной атаки ранения получил один работник, он доставлен в больницу. Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение.

Графики отключений

Также сегодня во всех регионах Украины с 00:00 до 23:59 применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения. Об изменениях в энергоснабжении узнавайте на страницах облэнерго вашего региона.

"Призываем потребителей рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему", - добавили в Минэнерго.

 

Отключение света

Напомним, сегодня в Киеве продолжают действовать отключения света по графикам. Выключать электроэнергию киевлянам будут максимум на 3,5 часа за раз.

Также глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что сейчас самая сложная ситуация со светом в Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях. Оккупанты постоянно обстреливают там энергетику.

Вторжение России в УкраинуЭлектроэнергия