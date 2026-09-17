РФ атакувала об'єкт критичної інфраструктури в Кропивницькому

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Росія здійснила чергову атаку на Кропивницький, ціллю став об'єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

Ворог завдав удару по об'єкту критичної інфраструктури міста. Ситуація наразі перебуває на контролі відповідних служб. Райкович вкотре закликав мешканців не нехтувати сигналами повітряної тривоги. Нагадаємо, лише напередодні, 16 вересня, Росія вже вдарила по центру Кропивницького - тоді постраждали четверо людей. Трьом з них надавали допомогу в медичних закладах, одна жінка від госпіталізації відмовилась.