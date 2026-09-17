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В Одесі пошкоджені будинки після нічної атаки, є постраждалі діти (фото наслідків)

07:15 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Катерина Коваль
В Одесі пошкоджені будинки після нічної атаки, є постраждалі діти (фото наслідків) Фото: наслідки російського удару по Одесі 17 вересня (t.me/odesaMVA) 
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Уночі 17 вересня Росія атакувала Одесу - пошкоджено 19-поверхівку та кілька приватних будинків, один із яких зруйновано. Постраждали шестеро людей, серед них - двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Що відомо про наслідки

Унаслідок нічної атаки в Одесі зазнала пошкоджень житлова 19-поверхівка. В іншому районі міста зруйновано приватний житловий будинок, ще один - пошкоджено.

Постраждали також господарчі споруди.

Крім того, зафіксовані пошкодження інфраструктури міста.

Фото: наслідки російської атаки на Одесу 17 вересня (t.me/odesaMVA)

Є постраждалі

Унаслідок атаки постраждали шестеро людей, серед них - двоє дітей.

На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та закриття вибитих вікон. Продовжують роботу оперативні штаби, де мешканці можуть отримати необхідну допомогу.

Нагадаємо, це вже не перша атака на Одесу лише за цю ніч - раніше 17 вересня Росія вже атакувала місто, пошкодивши багатоповерховий житловий будинок, серед постраждалих була дитина.

Також нагадаємо, унаслідок нічної атаки РФ на Одесу 12 вересня суттєво пошкоджено багатоповерховий житловий будинок - тоді теж були постраждалі, а згодом під завалами цього будинку знайшли тіло загиблого.

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