РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Кропивницком

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

Напомним, только накануне, 16 сентября, Россия уже ударила по центру Кропивницкого - тогда пострадали четыре человека. Трем из них оказывали помощь в медицинских учреждениях, одна женщина от госпитализации отказалась.

Райкович в очередной раз призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

В ту же ночь в Киеве были повреждены дома и склады, пострадали десять человек, среди них 10-летняя девочка.

А в Одессе разрушен дом после ночной атаки - там пострадали шесть человек, среди них двое детей.