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РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Кропивницком

07:39 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
РФ атаковала объект критической инфраструктуры в Кропивницком Фото: ситуацию контролируют специальные службы (Getty Images)
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Россия совершила очередную атаку на Кропивницкий, целью стал объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры города. Ситуация находится на контроле соответствующих служб.

Райкович в очередной раз призвал жителей не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, только накануне, 16 сентября, Россия уже ударила по центру Кропивницкого - тогда пострадали четыре человека. Трем из них оказывали помощь в медицинских учреждениях, одна женщина от госпитализации отказалась.

В ту же ночь в Киеве были повреждены дома и склады, пострадали десять человек, среди них 10-летняя девочка.

А в Одессе разрушен дом после ночной атаки - там пострадали шесть человек, среди них двое детей.

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