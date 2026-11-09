РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі, є загиблі та поранені

Російські війська вранці 9 листопада атакували Одесу. Під ударом опинився об'єкт інфраструктури. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення.
Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергія Лисака.
О 09:46 очільник МВА повідомив про удар по місту та пошкодження інфраструктури.
Згодом стало відомо про загиблих. За словами Лисака, внаслідок влучання в інфраструктурний об'єкт загинули троє людей.
Також відомо про одного постраждалого. Його стан оцінюють як важкий, медики надають усю необхідну допомогу.
Лисак висловив співчуття рідним і близьким загиблих.
Нагадаємо, 8 листопада Одеса протягом дня перебувала під російськими атаками. Вранці окупанти вдарили по складу з продовольчими товарами, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.
Також були пошкоджені адміністративна будівля та нежитлове приміщення. Унаслідок обстрілу загинула одна людина.
Увечері того ж дня Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через пошкодження на півночі області виникли перебої з електропостачанням.