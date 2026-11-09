РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі, є загиблі та поранені

Нагадаємо, 8 листопада Одеса протягом дня перебувала під російськими атаками. Вранці окупанти вдарили по складу з продовольчими товарами, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.

Також були пошкоджені адміністративна будівля та нежитлове приміщення. Унаслідок обстрілу загинула одна людина.

Увечері того ж дня Росія завдала масованого удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. Через пошкодження на півночі області виникли перебої з електропостачанням.