На Одещині через масовану атаку РФ на енергосистему виникли перебої зі світлом

Одещина зазнала масованої ворожої атаки на енергетику, через що на півночі області фіксуються перебої зі світлом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Попри постійні сигнали повітряної тривоги енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі жителів регіону.

Фахівці компанії "ДТЕК Одеські електромережі" вже розпочали екстрені роботи з ліквідації наслідків ворожих ударів.

Нагадаємо, що раніше росіяни завдали удару по місту, внаслідок чого в Одесі після атаки загинула людина, пошкоджено інфраструктуру.

Крім того, окупанти здійснили чергову ворожу атаку, під час якої Росіяни атакували склад продуктів у Одесі, спалахнула масштабна пожежа.

На тлі постійних руйнувань енергооб'єктів також повідомлялося, що "Укренерго" запроваджує жорсткі графіки відключення світла на 9 листопада.