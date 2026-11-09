РФ атаковала объект инфраструктуры в Одессе, есть погибшие и раненые

Российские войска утром 9 ноября атаковали Одессу. Под ударом оказался объект инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергея Лысака.
В 09:46 глава МВА сообщил об ударе по городу и повреждении инфраструктуры.
Впоследствии стало известно о погибших. По словам Лисака, в результате попадания в инфраструктурный объект погибли три человека.
Также известно об одном пострадавшем. Его состояние оценивают как тяжелое, медики оказывают всю необходимую помощь.
Лисак выразил соболезнования родным и близким погибших.
Напомним, 8 ноября Одесса в течение дня была под российскими атаками. Утром кафиры ударили по составу с продовольственными товарами, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
Также было повреждено административное здание и нежилое помещение. В результате обстрела погиб один человек.
Вечером того же дня Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. Из-за повреждений на севере области возникли перебои с электроснабжением.