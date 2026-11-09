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РФ атаковала объект инфраструктуры в Одессе, есть погибшие и раненые

12:01 09.11.2026 Пн
1 мин
aimg Мария Науменко
Фото: спасатель ГСЧС ликвидирует последствия российских обстрелов (facebook.com/DSNSKyiv)

Российские войска утром 9 ноября атаковали Одессу. Под ударом оказался объект инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергея Лысака.

В 09:46 глава МВА сообщил об ударе по городу и повреждении инфраструктуры.

Впоследствии стало известно о погибших. По словам Лисака, в результате попадания в инфраструктурный объект погибли три человека.

Также известно об одном пострадавшем. Его состояние оценивают как тяжелое, медики оказывают всю необходимую помощь.

Лисак выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 8 ноября Одесса в течение дня была под российскими атаками. Утром кафиры ударили по составу с продовольственными товарами, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Также было повреждено административное здание и нежилое помещение. В результате обстрела погиб один человек.

Вечером того же дня Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. Из-за повреждений на севере области возникли перебои с электроснабжением.

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