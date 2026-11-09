РФ атаковала объект инфраструктуры в Одессе, есть погибшие и раненые

Напомним, 8 ноября Одесса в течение дня была под российскими атаками. Утром кафиры ударили по составу с продовольственными товарами, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Также было повреждено административное здание и нежилое помещение. В результате обстрела погиб один человек.

Вечером того же дня Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. Из-за повреждений на севере области возникли перебои с электроснабжением.