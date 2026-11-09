РФ атакувала об'єкт інфраструктури в Одесі, є загиблі та поранені

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Російські війська вранці 9 листопада атакували Одесу. Під ударом опинився об'єкт інфраструктури. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще одна людина дістала поранення.

Про це в повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області Сергія Лисака.

О 09:46 очільник МВА повідомив про удар по місту та пошкодження інфраструктури. Згодом стало відомо про загиблих. За словами Лисака, внаслідок влучання в інфраструктурний об'єкт загинули троє людей. Також відомо про одного постраждалого. Його стан оцінюють як важкий, медики надають усю необхідну допомогу. Лисак висловив співчуття рідним і близьким загиблих.