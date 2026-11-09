РФ атаковала объект инфраструктуры в Одессе, есть погибшие и раненые

Российские войска утром 9 ноября атаковали Одессу. Под ударом оказался объект инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека, еще один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Одесской городской военной администрации Одесского района Одесской области Сергея Лысака.

Также известно об одном пострадавшем. Его состояние оценивают как тяжелое, медики оказывают всю необходимую помощь.

Впоследствии стало известно о погибших. По словам Лисака, в результате попадания в инфраструктурный объект погибли три человека.

В 09:46 глава МВА сообщил об ударе по городу и повреждении инфраструктуры.

Напомним, 8 ноября Одесса в течение дня была под российскими атаками. Утром кафиры ударили по составу с продовольственными товарами, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

Также было повреждено административное здание и нежилое помещение. В результате обстрела погиб один человек.

Вечером того же дня Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Одесщины. Из-за повреждений на севере области возникли перебои с электроснабжением.